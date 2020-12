COVID, il punto in Valle d'Aosta

Falsi "positivi" al Covid-19 a causa di un problema alla strumentazione del laboratorio analisi. E' avvenuto domenica scorsa all'ospedale Parini di Aosta. In totale sono 61 i casi interessati, ovvero 45 pazienti che erano a casa e 16 pazienti che erano in ospedale per altre patologie. Questi ultimi sono stati trasferiti d'urgenza nei reparti Covid, dove sono rimasti fino al giorno dopo.

Dopo molte ore i responsabili dell'Usl valdostana hanno scoperto l'errore e riportato nei reparti d'origine i 16 pazienti ricoverati e subito risultati negativi: sono finiti comunque "sotto sorveglianza clinica ed isolamento funzionale" in attesa di capire se hanno contratto il virus nelle stanze dedicate ai malati di coronavirus. Tra di loro una donna aostana che doveva essere operata ad un braccio e un siciliano con una gamba rotta (che ha dovuto cancellare i voli di ritorno perdendo centinaia di euro). Poi c'è il caso di una partoriente di Chatillon, al cui marito è stato 'impedito' di assistere alla nascita del secondo figlio: "Mi hanno fatto perdere - ha commentato Francesco Aymonod, di Chatillon - il giorno più bello della vita".

Secondo l'azienda sanitaria l'"incidente" è stato provocato da "un errore tecnico del software del laboratorio analisi, dovuto ad una di interruzione del segnale di rete", a causa del quale "si è verificata un'alterazione dei parametri di analisi, facendo sì che il sistema rilevasse anche basse fluorescenze inducendo il riscontro di false positività".

Il commissario dell'Usl, Angelo Pescarmona, spiega: "C'è stato un errore della macchina, le macchine a volte sbagliano. Per fortuna gli umani che controllano le macchine hanno notato un'anomalia e sono intervenuti a riprocessare quei risultati anomali". Il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha ammesso che "è'avvenuto qualcosa di importante per quanto riguarda l'ospedale di Aosta, è stata una problematica di natura tecnica, non appena se ne sono accorti tutto è tornato alla normalità".

Il guasto ha avuto conseguenze anche sul bollettino Covid di lunedì, nel quale è stata segnalata un'impennata dei casi. Il bilancio 'corretto' parla invece di un calo di contagiati e ricoverati, oltre a due decessi.