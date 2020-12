Agricoltura: Sapinet, in nuovo Psr snellire accesso aiuti

Nel 2021 "dovremo porre le basi del nuovo Programma di sviluppo rurale, che, come è noto, rappresenta la principale fonte di finanziamento del settore agricolo e forestale e nel quale vogliamo far valere le nostre specificità". Lo anticipa l'assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet, nel 'rapport' di fine anno.

"Lavoreremo - prosegue - a tavoli regionali di confronto con tutti i referenti del settore, per definire le priorità da proporre in sede di negoziazione. Tra queste, ci sarà sicuramente un sistema di accesso agli aiuti più snello, sia per i beneficiari sia per gli uffici, così come una maggiore attenzione alle piccole realtà, un rafforzato impegno a favore dei giovani e tutti gli interventi volti a sostenere l'agricoltura di montagna: zootecnia, viticoltura, frutticoltura, promozione dei prodotti, settori minori, investimenti, ricambio generazionale".

Per il settore "da un punto di vista produttivo, questo terribile 2020" è stato un "buon anno" a fronte però di una "situazione di instabilità" e di "contrazione dei consumi". Per questo "siamo già intervenuti con misure straordinarie e l'anno prossimo interverremo con nuovi aiuti".

Un altro obiettivo, anticipa Sapinet, "al quale ci dedicheremo riguarda la nuova legge per l'Institut Agricole Régional" per "valorizzarne ulteriormente il ruolo nella formazione e nella ricerca applicata". Tra i temi delle risorse naturali "al centro dell'attività che ci aspetta" ci sono anche la "prevenzione dei danni da selvaggina" e la "redazione del nuovo piano faunistico-venatorio".