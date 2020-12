Neve in Valle d'Aosta, allerta valanghe

Nevica dalla serata di domenica su tutta la Valle d'Aosta, fin dal fondo valle. Le precipitazioni sono attese fino a sera e saranno "in temporanea attenuazione nelle ore centrali", si legge nel bollettino di criticità meteorologica e valanghiva emesso del Centro funzionale regionale.

Sono attese punte di 50-60 cm di neve lungo la dorsale alpina (dalla Valgrisenche a Breuil-Cervinia, passando per la zona del Monte Bianco e per l'alta valle del Gran San Bernardo), 30- 35 cm nelle valli del Gran Paradiso e nella vallata centrale (ad Aosta 25-30 cm), 20-25 cm nelle valli di Gressoney, Ayas, Champorcher.

Nella giornata di lunedì il pericolo valanghe stimato dall'Ufficio neve e valanghe è 4-forte (su una scala crescente da 1 a 5) nella zona ovest della regione (dalla Valgrisenche alla Val Ferret), 3-marcato nelle valli del Gran Paradiso, nelle testate della Valtournenche e delle valli di Gressoney e Ayas, nella Valpelline e nella valle del Gran San Bernardo, 2-moderato sul resto del territorio.

Martedì l'Ufficio meteo regionale prevede "deboli nevicate nel settore nord-occidentale, nuvolosità irregolare altrove".