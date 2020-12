Covid: assessori Pcp non votano costituzione legge anti-Dpcm

Gli assessori di Progetto civico progressista Chiara Minelli e Jean-Pierre Guichardaz non hanno votato la delibera della Giunta regionale che prevede la costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge regionale 11/2020 (ribattezzata la legge anti Dpcm). "Non abbiamo condiviso quella legge - ha spiegato Minelli - sostenendo che ha delle criticità. Criticità che si sono peraltro evidenziate. Pertanto non ci è sembrato corretto partecipare ad un passaggio dell'Esecutivo che riguardava quella legge".

"Il clima all'interno della Giunta? Si sta lavorando, su alcuni punti le posizioni sono diverse. Penso all'ordine del giorno in Consiglio su Cime Bianche. L'esito della votazione era abbastanza ovvio, è stata utilizzata in modo strumentale" ha aggiunto l'assessora. "Molte energie in questo momento sono prese dalla gestione dell'emergenza Covid - ha concluso - e si sta cercando di lavorare in collaborazione su vari temi, dalla riapertura delle scuole ai trasporti per gli studenti".