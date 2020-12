Covid: aperitivo di Natale nel dehors del bar, sei sanzionati

Stavano consumando l'aperitivo nel dehors di un bar il giorno di Natale, ma sono stati sorpresi dai carabinieri e sanzionati. I cinque giovani si sono ritrovati in un locale della bassa Valle d'Aosta nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, intrattenendosi all'esterno nonostante i divieti imposti con la zona rossa durante i giorni delle festività natalizie (è consentito solo l'asporto). Ai cinque ventenni, che in un primo momento hanno provato a giustificarsi, i militari hanno elevato sanzioni da 400 euro per ciascuno. Anche il titolare del bar è stato sanzionato.