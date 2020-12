Vax Day: medico rianimatore è prima vaccinata in Vda

E' la dottoressa Monica Meucci, medico rianimatore all'ospedale Parini e Coordinatore regionale per la donazione di organi e tessuti, la prima vaccinata in Valle d'Aosta. Il vaccino le è stato somministrato in un ambulatorio del presidio ospedaliero alle 14, in occasione del "Vaccine day" europeo (assieme ad altri 20 sanitari tra medici, infermieri e Oss).

"Sono assolutamente a favore dei vaccini - ha detto - perché ritengo che come metodica e pratica clinica abbiano salvato molte situazioni. Se è una possibilità per ridurre l'impatto del coronavirus ben venga". In Valle d'Aosta l'arrivo del primo lotto di vaccini è previsto per la metà del mese di gennaio (complessivamente, sono attese 3.334 dosi).