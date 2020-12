Covid: un decesso e 35 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta

Nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso e sono stati rilevati 35 nuovi contagiati dal Covid in Valle d'Aosta. E' quanto riportato dal bollettino della Regione Valle d'Aosta (su dati Usl). I contagiati attuali sono scesi a 427 (le guarigioni sono state 37). I ricoverati sono 87 (44 all'Ospedale Parini, 33 all'ISAV, 6 all'Ospedale da campo)) dei quali quattro in terapia intensiva. Infine sono 340 le persone in isolamento domiciliare.