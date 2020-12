Covid: aumenta indice trasmissibilità in Valle d'Aosta

L'indice di trasmissibilità Rt del Covid-19 della Valle d'Aosta è a quota 0,68. Il dato, relativo alla settimana 14-20 dicembre, è in lieve aumento rispetto a quello fornito la settimana scorsa (era 0,57) ed è stato comunicato dal ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale. La regione alpina è classificata a a rischio Moderato, ma "con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese nel caso si mantenga invariata l'attuale trasmissibilità".

"L'epidemia in Italia si mantiene grave ancora - si legge in una nota del Ministero - a causa di un impatto elevato sui servizi assistenziali. Tutte le Regioni tranne una hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario di tipo 1. Questo desta particolare preoccupazione, pertanto nuovamente si esorta ad applicare con urgenza le misure previste".