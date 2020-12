Comune: Rinascimento,disinteresse maggioranza su albergatori

"La maggioranza ha votato in modo compatto contro la proposta di concedere la gratuità dei parcheggi in zona blu per le prime 24 ore di sosta per ospiti di strutture alberghiere e extra alberghiere, denotando disinteresse per gli albergatori e i gestori di strutture come i B&B e Chambres d'Hôtes". Lo scrive in una nota Rinascimento Valle d'Aosta che in merito aveva presentato una mozione in Consiglio comunale di Aosta, esprimendo "la massima preoccupazione e solidarietà nei confronti degli operatori del settore delle strutture ricettive alberghiere e extra alberghiere della nostra Città, senza ombra di dubbio tra i più colpiti dai danni economici collegati alla Pandemia in corso, con impatti negativi di portata elevatissima che pongono a rischio di sopravvivenza le attività stesse". "In tale ottica - conclude Rinascimento - riteniamo che ogni iniziativa a sostegno di queste attività debba essere prioritarizzata".