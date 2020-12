Covid: Lavevaz, 2020 anno più difficile dal Dopoguerra

"Ci lasciamo alle spalle l'anno più difficile dal Dopoguerra a oggi. Abbiamo perso un pezzo intero di una generazione, quella dei nostri nonni". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, nel videomessaggio di auguri rivolto ai valdostani.

"Ci affacciamo con timore al 2021 - ha aggiunto - con prospettive positive dal punto di vista sanitario, grazie all'arrivo del vaccino. ma sarà un anno sfidante per l'economia, nel quale dovremo affrontare le pesanti ricadute della pandemia". "I valdostani - conclude Lavevaz - dovranno essere coesi nel 2021, compatti come non sono mai stati e come bisogna essere in un momento di difficoltà e di ricostruzione".