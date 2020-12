COVID, il punto in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 23 DIC - Tornano a crescere i contagi in Valle d'Aosta. Lo rivela il report settimanale della Fondazione Gimbe: rispetto alla settimana precedente, in quella del 16-22 dicembre la regione alpina "registra una performance peggiore per 'incremento percentuale dei casi'", che è pari al 2,4%.

Inoltre i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid-19 sono al 51%, quindi sopra la soglia di saturazione del 40%.

Il bollettino della Regione Valle d'Aosta segnala due decessi e undici nuovi casi positivi: i contagiati attuali sono scesi a 430 (le guarigioni sono state 35), i ricoverati sono 88 (48 all'Ospedale Parini, 31 all'Isav, 5 all'Ospedale da campo) dei quali quattro in terapia intensiva. Infine sono 342 le persone in isolamento domiciliare.

In vista delle festività natalizie il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha emanato un'ordinanza dedicata agli spostamenti: il 28, 29, 30 dicembre e il 4 gennaio (inseriti nel Decreto Natale del 18 dicembre come fascia arancione) ci sarà la possibilità di spostamento su tutto il territorio regionale, senza vincoli, compresa Aosta. In quei giorni è anche prevista la possibilità di praticare sci di fondo e la caccia al cinghiale. Nei giorni della fascia 'rossa' - il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e il primo, 2, 3, 5 e 6 gennaio - la possibilità di spostamento nei Comuni 'vicini' sarà concessa per motivi di lavoro, di salute o per comprovata necessità. Nelle stesse giornate la pratica dello sci di fondo è ammessa soltanto per gli atleti o per i residenti nel territorio comunale dove si trovano le piste dello sci nordico. Contestualmente l'attività motoria e sportiva - comprese le ciaspole - è consentita solo nel proprio comune di residenza e sotto ai 2.200 metri di quota.. Lo scialpinismo si potrà praticare esclusivamente dal 28 al 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 al di fuori dei comprensori sciistici e con l'accompagnamento di guida alpina o maestro di sci. (ANSA).