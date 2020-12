Covid: Gimbe, +2,4% casi in Valle d'Aosta

Rispetto alla settimana precedente, in quella del 16-22 dicembre la Valle d'Aosta "registra una performance peggiore per 'incremento percentuale dei casi'", che è pari al 2,4%. Inoltre i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid-19 sono al 51%, quindi sopra la soglia di saturazione del 40%. I dati emergono dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 sono invece al 15% (la soglia di saturazione è del 30%). Gli attualmente positivi sono 363 su 100 mila abitanti (media italiana di 1.004). Si attesta al 16,7% il rapporto tra positivi e casi testati (media italiana al 22,9%) e sono 800 i casi testati per 100 mila abitanti (media italiana di 771).