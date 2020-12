Trasporti: Forza Italia, manca programmazione

"Se non fosse che la proposta è stata avanzata dall'assessore regionale ai trasporti, ci sarebbe da ridere nell'apprendere della richiesta di riattivare la linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier in vista della ripresa delle attività scolastiche in presenza. In pratica, all'interno del governo regionale c'è chi ritiene fattibile la riapertura della tratta ferroviaria dell'Alta Valle in appena due settimane, dopo che questa è stata dismessa ormai da anni, necessitando di importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strutture e dei relativi collaudi per la sua eventuale riattivazione. Una simile uscita, pronunciata per giunta da chi dovrebbe organizzare la ripartenza in sicurezza delle attività sul nostro territorio, denota quantomeno una mancanza di programmazione, se non addirittura una mancanza di conoscenza di quelli che sono i problemi più urgenti da affrontare". Lo scrive, in una nota, il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, che aggiunge: "Anziché prodursi in improbabili richieste, quando in Bassa Valle rimangono ancora da ripristinare i servizi all'interno delle stazioni, rendendole almeno dignitose, perché non prevedere nell'ambito del nuovo piano trasporti il temporaneo coinvolgimento di aziende di trasporto non di linea e di Ncc al fine di andare a integrare l'offerta dei mezzi pubblici sul territorio in un'ottica anti-contagio? Certo, questa sarebbe stata un'azione da promuovere già tempo fa, non certo a un paio di settimane dalla riapertura delle scuole, che avrebbe peraltro dato ossigeno a un settore particolarmente colpito nonostante le eccellenze presenti nella nostra regione".