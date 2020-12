Stelle al merito del lavoro, tre insigniti in Valle d'Aosta

Renato Gontier di Sarre (Iseco SpA), Francesco Schimizzi di Aosta (Associazione valdostana maestri di sci) e Carlo Vancheri di Châtillon (Istituto Salesiano Don Bosco) sono i candidati che riceveranno le Stelle al merito del lavoro per il 2020. Lo ha comunicato la Presidenza della Regione sottolineando che gli adempimenti per la selezione sono stati portati a termine, nonostante quest'anno la celebrazione della Festa del Lavoro e la consueta cerimonia di consegna non abbiano avuto luogo a causa dell'emergenza sanitaria. La Presidenza della Repubblica sta definendo le modalità di consegna delle decorazioni.