Covid: ordinanza Vda per visite a pazienti microcomunità

Nell'ambito dell'emergenza Covid il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz ha firmato l'ordinanza numero 575 che regolamenta le visite e l'accesso dei familiari alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio della Valle d'Aosta per le festività natalizie 2020. Il provvedimento è in vigore martedì 22 dicembre e fino al 10 gennaio 2021.

"Abbiamo riservato una particolare attenzione - dichiara Lavevaz - alle visite parentali nelle micro-comunità della nostra regione. In un momento così delicato ed intimo come quello delle festività natalizie, la scelta del Governo regionale è stata quella di permettere, nel massimo rispetto delle normative di contenimento dell'emergenza pandemica, la vicinanza ai propri cari. Crediamo, dunque, che gli affetti delle famiglie valdostane debbano trovare un sostegno da parte del Governo regionale. L'ordinanza firmata questo pomeriggio va nella direzione di avvicinare il più possibile gli anziani delle micro-comunità ai propri cari".