Covid: 33 nuovi casi positivi in Valle d'Aosta

Sono 33 i nuovi casi positivi al Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta su 165 sottoposte a tampone. E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta (su dati Usl). Da 48 ore non si registrano invece decessi nella regione alpina, dove i contagiati attuali sono scesi a 456 (le guarigioni sono state 51). Sale ancora il numero dei ricoverati: sono 90 (45 all'Ospedale Parini, 33 all'Isav, sei all'Ospedale da campo) dei quali cinque in terapia intensiva. Infine sono 361 le persone in isolamento domiciliare.