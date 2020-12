Albergatori valdostani, stagione invernale compromessa

"Adesso la stagione è definitivamente compromessa. Questo inverno è perso, da cancellare. L'unica speranza è che il vaccino funzioni e che si possa avere una buona stagione estiva per poi tornare alla normalità il prossimo inverno". Lo dichiara Filippo Gérard, presidente degli albergatori valdostani, commentando l'ipotesi dello slittamento dell'apertura degli impianti da sci a fine gennaio.

"Si accorcia una stagione già compromessa - aggiunge - ma il problema è che regna l'incertezza sul futuro e le prenotazioni sono bloccate. Così non si riesce a fare programmazione".

Secondo Gérard "è difficile immaginare un pienone a febbraio come se non fosse successo nulla prima, al massimo riusciremo ad avere due mesi di stagione, riaprire in questa situazione è veramente difficile".