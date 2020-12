Trasporti: confermato servizio Allo Nuit anche per il 2021

La Giunta Regionale ha confermato, anche per il 2021, il servizio di trasporto pubblico serale e notturno a chiamata 'Allo Nuit', che viene effettuato nel comprensorio della Plaine d'Aoste. Sono state riviste, con l'accordo delle amministrazioni comunali interessate, le tariffe: un utente 6 euro urbana, 9 euro fino a 15 chilometri e 13 euro oltre 15 chilometri; due utenti 4,5 euro ciascuno urbana, 6,50 euro ciascuno fino a 15 chilometri e 7,50 euro oltre i 15 chilometri, tre o più utenti 4 euro ciascuno urbana, 5 euro ciascuno fino a 15 chilometri e 6 euro ciascuno oltre i 15 chilometri. L'accesso al servizio avverrà previa chiamata telefonica al numero 346 8089871 (nei giorni in cui è in servizio un solo veicolo), ed ai numeri 346 8089871, 346 8089872, 346 8089880 (nei giorni in cui sono in servizio tre veicoli), da effettuarsi durante l'orario di funzionamento del servizio, dalle 21 alle 5.30.