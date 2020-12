Povertà: al via distribuzione di oltre 16 mila chili pasta

Oltre 16 mila chili di pasta 100 per cento italiana saranno donati dalla Coldiretti alla famiglie bisognose valdostane. La consegna dei primi pacchi di pasta, del pastificio Ghigi, inizierà oggi e sarà a cura delle associazioni di volontariato, con la collaborazione del Banco Alimentare e del Csv.

Il progetto 'Pasta di Solidarietà' prevede la donazione di oltre 33.336 pacchi di pasta ai nuclei familiari in difficoltà.

"L'obiettivo - spiega Alessio Nicoletta, presidente regionale di Coldiretti - è quello di contrastare le nuove povertà che si sono create sopratutto in questi mesi di pandemia. Sarà un distribuzione capillare, su tutti i 74 comuni. E questo è stato possibile grazie alla collaborazione tra i vari enti e il Celva.

E' un modo per rendere meno difficile questo momento e il Natale'". Il presidente del Celva, Franco Manes sottolinea come '' attraverso i sindaci si è cercato di arrivare a tutte le famiglie in difficoltà. La bassa Valle è quella che sta soffrendo di più, ma anche il territorio delle vallate è in difficoltà, soprattutto a causa della mancata occupazione dei lavoratori stagionali".