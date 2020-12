Innovazione: in tre anni fibra ottica per scuole valdostane

Realizzare gli interventi infrastrutturali per collegare in fibra ottica entro tre anni, ad almeno un Gbps, di tutte le scuole pubbliche secondarie e primarie del territorio valdostano, necessari per l'adozione di forme sistemiche di teledidattica. E' quanto prevede lo schema di Accordo di Programma per il Piano Scuole tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Ministero dello Sviluppo Economico e le Società Infratel Italia Spa e In.Va. Spa.

"Oltre al rilegamento in fibra ottica - si legge in una nota - è prevista l'attivazione e la gestione dei collegamenti ad internet per 5 anni. L'infrastruttura realizzata permetterà l'implementazione strutturata di servizi a valore aggiunto che necessitano di collegamenti in banda ultra larga (es. video sorveglianza, video conferenza, sistemi di sicurezza, content filtering).

Con l'obiettivo di ampliare l'infrastrutturazione a banda ultra larga su tutto il territorio regionale, inoltre, la Giunta ha deciso di "utilizzare le economie del progetto Vda Broadbusiness per realizzare ulteriori collegamenti infrastrutturali destinati a estendere la rete in fibra ottica sul territorio della Regione".

Nello specifico, gli interventi individuati sono a favore delle strutture regionali per anziani, delle strutture regionali socio-sanitarie e di quelle scolastiche non ricomprese nel Piano Scuole.