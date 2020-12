Furto in cantiere Planibel La Thuile, due denunciati

Per furto i carabinieri hanno denunciato a piede libero due cittadini stranieri, U.T.P. di 34 anni e G.M.N. di 39 anni, sorpresi a rubare nel cantiere dell'Hotel Planibel di La Thuile. A dare l'allarme è stato il responsabile del cantiere che domenica sera ha notato due persone che si allontanavano a forte velocità verso Aosta. Il loro furgone è stata intercettato e fermato dai militari a Pré Saint Didier. Durante la perquisizione sono state trovate alcune bobine di cavi elettrici oltre ad altri strumenti di cantiere, per un valore di 400 euro circa, provento del furto.

Sempre domenica i carabinieri hanno arrestato per rapina un cinquantacinquenne valdostano, P.D., che dopo essersi impossessato di due piccoli apparecchi elettronici nel Carrefour di Pollein, ha cercato di allontanarsi ma è stato sorpreso dalle guardie di sicurezza. Al fine di sottrarsi alla cattura, ha colpito con un pugno uno degli addetti che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.