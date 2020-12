Covid: nessun decesso nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta

Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi in Valle d'Aosta di pazienti colpiti dal coronavirus. E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta (su dati Usl). I nuovi casi positivi sono due (su 98 persone sottoposte a tampone), i guariti sono sette. Il totale dei contagiati attuali scende a 474. I ricoverati sono 84 (45 all'Ospedale Parini, 33 all'ISAV, sei all'Ospedale da campo) mentre altri quattro pazienti sono in terapia intensiva. Infine sono 386 le persone in isolamento domiciliare.