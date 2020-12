Covid:in Valle d'Aosta 23 nuovi positivi, 1 decesso e 28 guariti

Torna a calare il numero di contagiati da Covid-19 in Valle d'Aosta, dopo che venerdì era aumentato, seppur di cinque unità, a seguito di alcune settimane di interrotta riduzione. I casi positivi attuali infatti sono 494, sei in meno di venerdì, mentre i nuovi guariti sono 28.

Dal bollettino regionale che fotografa l'andamento nelle ultime 24 ore emerge che sono 23 i nuovi positivi diagnosticati, a fronte di 176 persone sottoposte a tampone. Si registra un decesso, che porta il totale a 366 (di cui 220 nella seconda ondata di contagi). I ricoverati sono 76 (38 all'ospedale Parini, tre alla clinica Isav di Saint-Pierre, sei all'ospedale da campo allestito dall'Esercito ad Aosta) mentre altri quattro pazienti sono in terapia intensiva. Sono 414 le persone in isolamento domiciliare.

I controlli delle forze dell'ordine sono stati 454, due le sanzioni.