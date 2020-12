Covid: Valle d'Aosta, nuova ordinanza prende atto zona gialla

(ANSA) - AOSTA, 19 DIC - Il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, ha firmato una nuova ordinanza ai sensi della legge regionale 11/2020 sulle riaperture impugnata dal governo. Il provvedimento ha validità dal 20 al 23 dicembre prossimi e prende sostanzialmente atto del passaggio in zona gialla della regione alpina, eliminando i vincoli agli spostamenti tra comuni e mantenendo il coprifuoco dalle 22 alle 5. Per il resto rimangono sostanzialmente inalterate le disposizioni dell'ordinanza precedente, tra le quali il contestato obbligo di accompagnamento da parte di una guida alpina o di un maestro di sci per la pratica dello scialpinismo.

Non cambiano, tra l'altro, le disposizioni per bar e ristoranti, la cui apertura era stata anticipata al 16 dicembre scorso dalla precedente ordinanza, in deroga alla zona arancione. Viene mantenuta la possibilità di svolgere didattica in presenza, nelle scuole secondarie di secondo grado, per gli alunni con bisogni educativi speciali e "qualora sia necessario l'uso di laboratori", oltre che per le lezioni individuali di corsi a indirizzo musicale.

Dal 24 al 6 gennaio scatterà poi a livello nazionale la più stringente regolamentazione per le festività natalizie decisa venerdì 18 dicembre con decreto legge dal governo. (ANSA).