Scuola: dopo Natale parte screening Covid in Valle d'Aosta

Partirà nei giorni successivi al Natale e coinvolgerà circa 12 mila persone tra studenti delle scuole superiori, insegnanti, personale ausiliario e amministrativo, lo screening del coronavirus, in vista dell'apertura generale delle scuole, programmata per gennaio. Il calendario dei tamponi è in fase di predisposizione. Saranno somministrati nel drive in di Aosta e probabilmente nel poliambulatorio di Donnas. "Sulla riapertura della scuola noi stiamo lavorando sull'ipotesi di aprire il 7 gennaio - precisa l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri - ma resta una certa indeterminatezza che non dipende da noi ma dalla caotica situazione nazionale".