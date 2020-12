Covid: Presidente Vda, stop sospensiva quanto mai opportuna

(ANSA) - AOSTA, 18 DIC - "Credo che la decisione di non applicare la sospensiva sia quanto mai opportuna e permetta di non creare vuoti nelle norme da applicare". Così il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, commenta la decisione del Tar di respingere la richiesta di sospensiva del Governo contro la sua ordinanza di riapertura di bar e ristoranti. "Ora aspettiamo di capire - prosegue - cosa il Governo deciderà nelle prossime ore per il periodo delle feste". (ANSA).