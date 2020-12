Adu: nuova segreteria per rilanciare l'azione politica

(ANSA) - AOSTE, 18 DIC - Adu torna in campo dopo una riorganizzazione interna che ha portato, domenica 13 dicembre, alla nomina della segreteria e del coordinamento, composto da sette elementi "con l'obiettivo di rilanciare l'azione politica in Valle d'Aosta", ha sottolineato Alexandre Glarey. Della segreteria fanno parte Daria Pulz, Alexandre Glarey e Mirko Billet. Il coordinamento è formato da Massimo Valenti, Carola Carpinello, Chiara Giordano e Matteo Castello. Ha aggiunto Pulz: "Nuova Adu VdA si è ripreso al motto di 'Non mollare' ed è più vivo e motivato che mai per essere all'altezza del periodo che viviamo e per fare da contraltare a una classe politica inadeguata. Cercheremo di creare un'opinione pubblica informata attorno ai temi che più ci stanno a cuore come la sicurezza a scuola, il collegamento intervallivo Cime Bianche, le discariche e la trasparenza dell'amministrazione".

Sono già in cantiere nuove iniziative. Primo fra tutti l'evento "AduMeet. Festival di politica, amministrazione e attualità", che dal 9 di gennaio proporrà un ciclo di 6 incontri. Intanto prende forma una rivista. (ANSA).