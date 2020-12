Influenza: boom vaccini in Valle d'Aosta

Sono quasi raddoppiati i vaccini per l'influenza in Valle d'Aosta, passando dai 17.311 mila dello scorso anno ai quasi 30 mila nella stagione in corso. Secondo l'Usl regionale le 27.000 dosi del vaccino anti-influenzale per adulti finora consegnate sono state tutte assegnate ai medici di medicina generale per la somministrazione sul territorio.

Malgrado la richiesta di ulteriori forniture, la ditta produttrice ha comunicato all'Usl che non è in grado di aumentare la fornitura.