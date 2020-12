COVID, il punto in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 17 DIC - Ancora due decessi per il coronavirus in Valle d'Aosta, dove nelle ultime 24 ore sono risultate positive 19 persone su 139 sottoposte a tampone. Il numero dei guariti è di 45. Complessivamente gli attualmente positivi sono 495. Il numero dei ricoverati è in leggero aumento: sono 70, tre in più di ieri. Di questi 35 si trovano nell'ospedale Parini di Aosta, 30 nella clinica Isav di Saint-Pierre e 5 nell'ospedale da campo dell'esercito. In terapia intensiva ci sono 8 persone, una in più di ieri.

Intanto la Fondazione Gimbe conferma il rallentamento del contagio nella regione alpina. Gli indicatori del coronavirus sono in miglioramento: sono 419 i casi attualmente positivi su 100 mila abitanti, contro una media nazionale di 1.106.

L'incremento dei casi (2,1%) è il più basso tra le regioni. I casi testati su 100 mila abitanti sono 612. Migliora anche il rapporto tra positivi e casi testati (18,1 Per cento) e la percentuale di occupazione dei letti in terapia intensiva (18%).

L'unico dato sopra la soglia critica del 30 per cento è quello dei posti occupati in area medica che si attesta sul 42 per cento. (ANSA).