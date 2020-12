Ancora due decessi per il coronavirus in Valle d'Aosta, dove nelle ultime 24 ore sono risultate positive 19 persone su 139 sottoposte a tampone. Il numero dei guariti è di 45. Complessivamente gli attualmente positivi sono 495. Il numero dei ricoverati è in leggero aumento: sono 70, tre in più di ieri. Di questi 35 si trovano nell'ospedale Parini di Aosta, 30 nella clinica Isav di Saint-Pierre e 5 nell'ospedale da campo dell'esercito. In terapia intensiva ci sono 8 persone, una in più di ieri.