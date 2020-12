Agricoltura, nasce associazione consorterie valdostane

Si è costituita l'associazione 'Réseau des consorteries et des biens communs de la Vallée d'Aoste', frutto di un lavoro di un gruppo di consorterie valdostane iniziato nel 2018. L'allora comitato spontaneo ha partecipato con propri delegati al gruppo di lavoro che ha predisposto il progetto di legge per l'adeguamento della normativa regionale alla legge 20 novembre 2017 'Norme in materia di domini collettivi'. Ha inoltre organizzato una serie di incontri sul territorio, con giornate di studio e confronto sui domini collettivi.

L'associazione, composta in un primo momento da nove consorterie, ha nominato presidente Damien Charrance e vicepresidente Silvio Rollandin.

Questo momento vuole "soprattutto essere il punto di partenza per riunire formalmente le consorterie valdostane, riconosciute e non, e accompagnarle nei passi e negli adempimenti che saranno necessari in vista dell'adozione di una legge regionale che recepisca la legge 168/2017, che si auspica che le rinnovate istituzioni regionali - dopo un'attesa durata oltre un anno - vogliano mettere rapidamente in cantiere", scrive in una nota l'associazione.

Tra gli scopi dell'associazione ci sono la valorizzazione delle proprietà collettive e i diritti di uso civico come strumenti fondamentali per la tutela del territorio e dell'ambiente. Ma anche la costituzione di un punto di cooperazione volontaria fra consorterie, gestori di domini collettivi, operante su base democratica, con funzioni di rappresentanza, consultive e propositive ed eventualmente gestionali rispetto all'azione dei poteri pubblici.