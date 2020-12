COVID, il punto in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 16 DIC - Per la prima volta dopo alcune settimane i contagiati dal coronavirus in Valle d'Aosta non diminuiscono. Il numero dei nuovi positivi è infatti lo stesso dei guariti: 38. E nelle ultime 24 ore si sono registrati ancora quattro decessi.

I ricoverati diminuiscono: oggi sono 67 contro i 74 di ieri.

Nell'ospedale Parini di Aosta ce ne sono 32, mentre sono 31 nella clinica Isav di Saint-Pierre e 4 nell'ospedale da campo. I pazienti in rianimazione sono sette.

E di coronavirus si è parlato anche in Consiglio regionale, nell'ambito della discussione del bilancio. Tra le misure ipotizzate anche quella di un bonus per gli imprenditori posti in quarantena o in isolamento fiduciario dalle autorità sanitarie, durante il periodo di chiusura. L'impegno in questa direzione è contenuto in un ordine del giorno approvato all'unanimità. (ANSA).