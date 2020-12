Morra, avvilente presidente-prefetto controllato da 'ndrangheta

Riguardo alle attribuzioni prefettizie al presidente della Regione Valle d'Aosta, "la deputata Elisa Tripodi ha presentato in commissione affari istituzionali una risoluzione al fine di immaginare scenari istituzionali diversi per evitare conflitti di interessi, che già di per sé sarebbero gravissimi, ma se poi ci si aggiunge l'ipotesi che il presidente della Regione, nonché prefetto, sia anche in qualche modo controllato dalla 'ndrangheta, l'ipotesi diventa avvilente". Lo ha detto in un video postato su facebook il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra. Riferendosi alle recenti motivazioni della sentenza Geenna su una presunta locale di 'ndrangheta di Aosta, Morra ha sottolineato che "in Valle d'Aosta il presidente della Regione, mandato politico, viene a coincidere con il prefetto, mandato amministrativo" e se "il presidente della Regione viene eletto grazie ai voti della 'ndrangheta e poi presiede il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, qualche problema ci sarà".