Covid: domani aprono bar e ristoranti in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 15 DIC - Dopo l'ordinanza di venerdì scorso del presidente della Regione Erik Lavevaz, domani riaprono in Valle d'Aosta bar e ristoranti, in deroga alla fascia arancione in cui la regione si trova ancora. Secondo il provvedimento, autorizzato da una legge approvata dal Consiglio regionale il 2 dicembre scorso, le attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande potranno rimanere aperte dalle 5 alle 18, esclusivamente con servizio al tavolo. In vista delle aperture la Regione ha avviato una campagna di screening rivolta agli esercenti a cui - secondo i dati forniti dalla Confcommercio - hanno aderito solo in 300 su un bacino potenziale di 3.000 persone. "I dati sanitari sono in progressivo miglioramento e con questa campagna l'Amministrazione regionale ha voluto fornire uno strumento ulteriore per consentire ai titolari dei pubblici esercizi una riapertura delle attività in condizioni di massima sicurezza", ha spiegato l'assessore regionale alla sanità Roberto Barmasse.

(ANSA).