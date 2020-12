Covid: Valle d'Aosta supera target spesa Fse

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - Il Programma Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione FSE 2014/20 della Valle d'Aosta ha superato il target di spesa residuo per il 2020 di 2 milioni 9 mila euro. Lo rende noto la Regione. "Un risultato positivo - segnala l'assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate, Luciano Caveri - frutto del lavoro della Giunta precedente e del forte impegno degli uffici preposti. L'uso di questi fondi comunitari dimostra quanto sia preziosa l'integrazione europea".

Nell'ambito della risposta al coronavirus, ad oggi sono stati stanziati 3 milioni 800 mila euro del Programma Fse per gli incentivi a fondo perduto per l'assunzione di persone in cerca di occupazione o inattive destinate alle Pmi valdostane, - secondo quanto riferito dalla Regione - per un totale di 1.100 assunzioni incentivate e 460 aziende beneficiarie.

Sul fronte sanitario è stato approvato l'avviso pubblico per il finanziamento di 900 mila euro di corsi di formazione per il profilo di operatore socio-sanitario (Oss) per sopperire alla carenza di questa figura professionale riscontrata nel territorio della Regione Valle d'Aosta nel corso dell'emergenza epidemiologica Covid-19. (ANSA).