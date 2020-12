"Solidarietà alla brava Nicoletta Spelgatti, orgogliosamente dalla parte della sua Valle d'Aosta e della legalità, e per questo sgradita alla 'ndrangheta. Siamo felici di non piacere ai criminali, ogni voto alla Lega è un voto contro i boss: forza Nicoletta!". Lo dichiara, in una nota, il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando le intercettazioni riportate nelle motivazioni della sentenza Geenna sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Valle d'Aosta.