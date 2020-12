Webcam oscurate su piste, Finaosta rinnoverà cda Cervino spa

Il cda di Finaosta, riunitosi nella serata di venerdì 11 dicembre, ha preso atto delle dimissioni di Matteo Zanetti dalla carica di presidente e amministratore delegato della Cervino spa dopo il caso della webcam oscurata sulle piste di Cervinia. I vertici della finanziaria regionale hanno quindi indicato alla partecipata che gestisce gli impianti di risalita della Valtournenche di scegliere per l'incarico un funzionario della stessa Finaosta (la nomina è attesa la prossima settimana).

Verso metà gennaio Finaosta prevede di convocare una nuova assemblea del proprio cda con cui rinnoverà tutto il consiglio di amministrazione della Cervino spa.

Nel frattempo con una lettera alla stessa Finaosta, a membri della giunta regionale, all'Avif e al sindaco di Valtournenche, 106 su 107 dipendenti della Cervino spa hanno manifestato la propria stima a Zanetti, sostenendo che si sia trattato di una "aggressione mediatica". In questo senso hanno raccolto attestati di stima per il lavoro di Zanetti, nei suoi due mesi di presidenza, da parte, tra l'altro, di nazionali di sci alpino che si stanno allenando a Cervinia, referenti di gruppi sportivi, Fisi, sci club e albergatori.