Zanetti, "mi assumo responsabilità"

"A seguito degli incontri richiesti da parte della Regione Valle d'Aosta e Finaosta spa ai membri del consiglio di amministrazione della società Cervino spa è emerso il venir meno della fiducia tra Regione e intero cda. Al fine di minimizzare l'impatto di questa situazione sulla società che rappresento, ritenendo utile il prosieguo dell'attività del consiglio di amministrazione esistente, ritengo opportuno farmi carico della totale responsabilità di quanto è capitato e di dover rassegnare le dimissioni". Lo scrive in una nota Matteo Zanetti, che venerdì ha lasciato la carica di presidente e amministratore delegato della Cervino spa dopo le polemiche per l'oscuramento di una webcam nel comprensorio di Cervinia, dove si era verificato un assembramento di sciatori all'inizio del mese.

"Ringrazio - prosegue Zanetti - tutti i dipendenti della società Cervino spa che, seppur in un così breve, ma sicuramente intenso, periodo di collaborazione, non hanno mai perso occasione per dimostrarmi stima e appoggio: essi rappresentano le fondamenta e la forza su cui si basa la Cervino spa, società solida e fortemente presente sul territorio. Ringrazio anche i membri del cda e il collegio sindacale per le continue condivisioni e il sostegno riservatomi in questo periodo di eccezionale difficoltà, certo di poter fare tesoro dell'esperienza maturata in questo periodo di presidenza, breve ma sicuramente particolare".