Regione: Consiglio politiche lavoro, ora aggiornare Piano

(ANSA) - AOSTA, 12 DIC - Dalla riunione del rinnovato Consiglio per le politiche del lavoro è emersa l'esigenza, nata dal nuovo quadro socio-economico che si è delineato a seguito della pandemia da Covid, "di un'importante attualizzazione" del Piano delle politiche per il lavoro, approvato a fine 2019, e della sua "tempestiva adozione. Si è pertanto definito di lavorare congiuntamente nei prossimi due mesi per produrre il nuovo" documento. Lo rende noto l'assessorato regionale dello Sviluppo economico, formazione e lavoro.

Fanno parte del nuovo Consiglio, presieduto dall'assessore Luigi Bertschy, i rappresentanti del Consiglio regionale Erika Guichardaz, Giulio Grosjacques, Stefano Aggravi, delle organizzazioni sindacali, Vilma Gaillard, Claudio Albertinelli, Ramira Bizzotto, Jean Dondeynaz e delle associazioni datoriali Emilio Conte, Marco Lorenzetti, Adriano Valieri, Patrizia Marcigaglia, Elio Gasco e Francesco Scagliotti, del terzo settore Ivan Rollandin, delle associazioni dei familiari dei disabili Roberto Grasso, dalla sovrintendente agli studi Marina Fey e dal referente degli enti locali Alex Micheletto.

Il Consiglio ha inoltre approvato le disposizioni sperimentali per l'attuazione di percorsi di apprendistato di primo livello, nel quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'acquisizione del diploma professionale.

"Si avvia alla conclusione - commenta l'assessore Luigi Bertschy - un anno difficile che ha obbligato l'amministrazione regionale a lavorare in emergenza per dare risposte urgenti al mondo del lavoro. L'urgenza deve ora lasciare spazio alla programmazione e alla costruzione di politiche del lavoro mirate e strutturate". (ANSA).