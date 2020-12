'Ndrangheta: Tribunale ipotizza concorso esterno per Testolin

(ANSA) - AOSTA, 12 DIC - Il Tribunale di Aosta ha trasmesso alla Dda di Torino gli atti relativi alla sentenza del processo Geenna nei confronti di Renzo Testolin, consigliere regionale dell'Union valdotaine ed ex presidente della Regione, Laurent Viérin, ex presidente della Regione, e Luca Bianchi, ex consigliere regionale, per indizi di reità per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso.

L'ordinanza inviata ai magistrati inquirenti torinesi fa riferimento a parti della sentenza in cui i giudici aostani ritengono ci possano essere indizi del reato. Inoltre il collegio, presieduto dal giudice Eugenio Gramola, ha trasmesso anche gli atti alla procura di Aosta per valutare il reato di falsa testimonianza a carico di alcune persone sentite nel corso del processo (tra le quali non figurano politici ma, tra gli altri, il dirigente della Casinò de la Vallée spa Valter Romeo).

Nel dicembre 2019 era emersa la notizia che gli allora assessori regionali Laurent Viérin, Stefano Borrello, il presidente della Regione dell'epoca Antonio Fosson e l'allora consigliere regionale Luca Bianchi avevano ricevuto un avviso di garanzia per scambio elettorale politico-mafioso nell'ambito dell'inchiesta 'Egomnia'. Condotta dal Nucleo investigativo-Reparto operativo dei carabinieri di Aosta e dalla Dda di Torino e non ancora chiusa, l'inchiesta riguarda il presunto condizionamento delle elezioni regionali valdostane del 2018 da parte della 'ndrangheta. (ANSA).