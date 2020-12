Covid:Lega,a Lavevaz manca coraggio di applicare legge anti-Dpcm

La Valle d'Aosta rimane al momento in zona arancione ma "il presidente della Regione avrebbe potuto bypassare il cambio di colorazione se solo avesse dato piena applicazione alla legge" con cui la regione alpina rivendica la propria autonomia rispetto ai poteri statali nella gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Lo sostiene la Lega Vallée d'Aoste in un comunicato, spiegando che l'assemblea regionale, "con un lavoro attento e bipartisan", aveva "previsto, all'interno dell'impianto normativo, di aprire le attività di diretta competenza statutaria. Leggendo però il testo dell'ordinanza emanata ieri sera, risulta evidente che al presidente Lavevaz sia mancato il coraggio di andare fino in fondo".

Secondo la Lega "la non apertura immediata delle attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività ricettive, va infatti contro quanto previsto dalla norma, che non richiede infatti delibere attuative o ordinanze regionali, e che sarebbe entrato in vigore oggi. Confidavamo - prosegue la nota - che lo scatto di orgoglio autonomista visto in questi giorni fosse reale e non di facciata, ma così non è. A causa di questa ordinanza le attività commerciali che non potranno riaprire prolungheranno un'agonia che dura ormai da troppi mesi. E la responsabilità e le conseguenze della pesante crisi economica e sociale che si profila all'orizzonte ricadranno interamente sul presidente".