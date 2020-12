Covid: cordoglio giunta per morte vicepresidente Confcommercio

La giunta regionale della Valle d'Aosta "esprime cordoglio per la morte" di Giuseppe Sagaria, 72 anni, vicepresidente di Confcommercio Valle d'Aosta e presidente di Ascom Aosta. Pochi giorni dopo aver scoperto la positività al nuovo coronavirus aveva visto aggravarsi le proprie condizioni e, circa tre settimane fa, era stato ricoverato in ospedale. Il governo valdostano lo ricorda come "uomo fortemente impegnato a favore dell'imprenditoria valdostana e del commercio locale".