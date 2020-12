Covid: 4 decessi, 25 positivi e 74 guariti in Valle d'Aosta

Sono 25 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati in Valle d'Aosta a fronte di 87 persone sottoposte a tampone, 74 i guariti e quattro i decessi. I dati emergono dal bollettino relativo alle ultime 24 ore diffuso dalla Regione Valle d'Aosta.

Il totale dei decessi sale così a 351, di cui 205 nella seconda 'ondata' di contagi. I casi positivi attuali scendono a 663 (-53), di cui 76 ricoverati in area medica (41 all'ospedale Parini, 30 nella clinica Isav di Saint-Pierre, 5 nell'ospedale da campo dell'esercito ad Aosta), otto in terapia intensiva e 579 in isolamento domiciliare.

Le forze dell'ordine hanno effettuato 324 controlli e sanzionato due persone.