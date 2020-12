Sci: sindaco Valtournenche, ora si rispettino regole

(ANSA) - AOSTA, 11 DIC - "Prendo atto delle dimissioni e mi auspico che il consiglio continui in un lavoro preciso sul rispetto delle regole con la nuova apertura di gennaio, perché bisognerà essere molto preparati affinché si possa tenere aperto e quindi stare molto attenti" affinché "non succedano più certe situazioni che sono successe fino ad oggi". Lo afferma il sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz, dopo le dimissioni da presidente e amministratore della Cervino spa di Matteo Zanetti.

"Ora - aggiunge il primo cittadino - bisogna pensare al lavoro dell'apertura di gennaio nel rispetto di tutte le normative e il consiglio dovrà adoperarsi in questo, affinché la nostra località non sia più danneggiata a livello nazionale con tutte queste situazioni che si sono create in questi giorni".

Sia il caso della web cam oscurata a inizio dicembre sia le lunghe code dell'apertura della stagione, a fine ottobre, secondo Maquignaz "sono cose che non dovranno più succedere, in maniera evidente". (ANSA).