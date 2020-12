Covid: riapertura bar e ristoranti in Vda da 16 dicembre

Da mercoledì prossimo si ipotizza la riapertura dei ristoranti in Valle d'Aosta. E' quanto prevede un'ordinanza - che si basa sulla legge regionale pubblicata oggi - che sarà firmata dal presidente della regione, Erik Lavevaz.

"C'è la necessità di mantenere un'attenzione alta, i sanitari hanno evidenziato la necessità di far trascorrere 14 giorni per vedere eventuali ricadute dei provvedimenti sulle strutture, 14 giorni dall'ultimo passaggio scadono lunedì, quindi si ipotizza una riapertura dei ristoranti da mercoledì prossimo" ha detto Lavevaz. "Per i bar la situazione è più complessa - ha aggiunto - e abbiamo pensato di riaprirli dal 16 dicembre con attività solo al tavolo".