Covid: Istat, -1.000 occupati in terzo trimestre in Vda

(ANSA) - AOSTA, 11 DIC - Nel terzo trimestre del 2020, periodo della 'fase 3', in Valle d'Aosta gli occupati sono diminuiti di circa mille unità rispetto allo stesso periodo del 2019 (da 55 mila a 54 mila). E' rimasto invece stabile il numero di disoccupati, coloro cioè che cercano lavoro (circa 3 mila persone), mentre è aumentato di 2 mila unità (da 49 mila a 51 mila) la quota di inattivi, coloro che non sono occupati e che non cercano lavoro. Lo rileva l'Istat. In termini percentuali in 12 mesi il tasso di occupazione è passato dal 68,1 % al 67,3% mentre è rimasto a quota 5,8% il tasso di occupazione. Nel secondo trimestre, durante il lockdown, il calo degli occupati era stato di circa 3 mila unità.

A livello nazionale nel terzo trimestre dell'anno il tasso di occupazione è passato dal 59,4% al 58%, quello di disoccupazione dal 9,1% al 10%. Gli inattivi sono aumentati da 26 milioni 138 mila a 26 milioni 576 mila.

"Nel terzo trimestre 2020, l'aumento dell'inattività - si legge nel report dell'Istat riferito ai dati nazionali - è dovuto alla crescita dei motivi di studio (+128 mila, + 3,0%) - in particolare per i giovani - e degli altri motivi (+299 mila, +18,7%), che in circa il 40% dei casi riguarda chi dichiara di essere in attesa di tornare al proprio posto di lavoro e in un ulteriore 40% chi specifica problemi legati all'emergenza sanitaria ('paura del virus', 'periodo difficile causa covid', 'timore del contagio', ecc.). La crescita di questi motivi non è compensata dal calo di quelli familiari e, soprattutto, di quanti dichiarano di essere in attesa degli esiti di passate azioni di ricerca (-115 mila, -14,6%). Torna a diminuire anche il numero degli scoraggiati (-37 mila, -2,6% in un anno), dopo la sostanziale stabilità del primo trimestre 2020 e l'aumento del secondo. Dai dati di flusso, aumentano le transizioni dallo scoraggiamento verso la disoccupazione (+2,4 punti, dal 14,8% al 17,1%), soprattutto nel Centro-nord". (ANSA).