Covid: Bertschy, danno immagine da 'incidente' Cervinia

"Abbiamo avuto nuove difficoltà a Cervinia all'inizio della settimana. C'è stato un danno di immagine per tutta la regione. Da parte nostra è stata espressa insoddisfazione, il prossimo 7 gennaio inizierà una stagione dello sci molto importante per la Valle d'Aosta, abbiamo fatto un richiamo forte alle società che gestiscono gli impianti di risalita. Non possiamo più permetterci di incorrere in situazioni di questo genere, è necessario che tutti si assumano le proprie responsabilità". Lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive, Luigi Bertschy, in merito all'oscuramento di una webcam nel comprensorio di Cervinia che ha celato un assembramento di sciatori all'inizio del mese.