Covid: Vda apre a ciaspole, scialpinismo solo con guida

Da domani sarà possibile fare escursioni con le ciaspole in Valle d'Aosta, che tutt'ora è zona 'arancione'. Resta il divieto per lo scialpinismo, a meno di non essere accompagnati da una guida alpina. E' quanto prevede un'ordinanza - che si fonda sulla nuova legge regionale appena approvata - che sarà firmata nelle prossime ore dal presidente della Regione, Erik Lavevaz. "Sulle ciaspole non sono state rilevate problematiche - ha spiegato Lavevaz in conferenza stampa - mentre per lo sci alpinismo possono esserci rischi per valanghe e infortuni, c'è il pericolo di avere avventurieri in questo campo".