Scuola: Saint-Benin destinato a Convitto, al via iter

Parte l'iter per la ristrutturazione dell'ex priorato Saint-Benin di Aosta che sarà destinato ad ospitare una parte del Convitto regionale Federico Chabod. Nella prima fase la Regione affiderà l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il costo dell'intervento complessivo è stimato in 9,2 milioni di euro, di cui 6 milioni per la sola esecuzione dei lavori. L'assessorato alle opere pubbliche utilizzerà gratuitamente la piattaforma informatica dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori per la gestione on-line del concorso di progettazione.

"L'obiettivo dell'intervento - spiega l'assessore Carlo Marzi - è l'ampliamento dell'offerta di servizi residenziali, di ristorazione e assistenza a favore degli studenti di tutti i gradi di scuola, attraverso il futuro trasferimento presso l'ex priorato Saint-Bénin di funzioni attualmente insediate nella sede principale del convitto".