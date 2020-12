Ladro sorpreso nel giardino di casa dal proprietario, arrestato

Sorpreso dai proprietari nel giardino di casa, un uomo di 44 anni (S.N.), cittadino albanese, è stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina impropria.

I carabinieri sono intervenuti verso l'una di notte in un'abitazione di Pont-Saint-Martin. Poco prima l'uomo, vistosi scoperto, aveva tentato di darsi alla fuga, ingaggiando una colluttazione con il figlio dei proprietari. Sul posti i militari hanno trovati alcuni arnesi da scasso.